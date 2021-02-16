ÇAĞLA ŞIKEL



Daha bu sabah sesiniz kulağımdaydı. Günümü aydınlatmıştı öğütleriniz... O kadar sever sayardım, benim için o kadar kıymetliydi... O kadar başkaydı ve onu o kadar çok severdim ki kendisini... bilirdi niye onu bu kadar çok sevdiğimi... Sizi çok özleyeceğiz hocam çok üzgünüm.