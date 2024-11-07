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        Haberler Gündem Politika UNRWA İletişim Direktörü Habertürk’e konuştu: "Gazze'nin hayatta kalması için UNRWA'ya ihtiyacı var" | Son dakika haberleri

        UNRWA İletişim Direktörü Habertürk’e konuştu: "Gazze'nin hayatta kalması için UNRWA'ya ihtiyacı var"

        İsrail Meclisi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ve Bayındırlık Ajansı'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Yasanın uygulamaya başlaması ile Gazze'ye insani yardım ulaştırmak oldukça neredeyse imkansız hale gelecek. UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma yasayı ve bölgedeki son durumu Habertürk'e anlattı. Habertürk'ten Birsu Karaaslan'ın haberi

        Giriş: 07.11.2024 - 21:26 Güncelleme: 07.11.2024 - 21:26
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        İsrail UNRWA'yı neden yasakladı?
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        İsrail Meclisi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının İsrail’deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını 28 Ekim' de onayladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, UNRWA ile ilişkilerini düzenleyen anlaşmayı iptal ettiğini BM’ye resmen bildirdiğini açıkladı. İsrail’in saldırgan tutumu nedeniyle bölgeye yardımların ulaştırılması neredeyse imkansız hale geldiğini belirten UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma süreci Habertürk’e değerlendirdi.

        “GAZZE'DE DURUM VAHİM ÖTESİDİR”

        Gazze’de yaşanan insanlık dramına değinen Touma, “Gazze'de durum vahim ötesidir. İnsanların neler yaşadığını anlatacak kelimelere sahip olduğumuzdan emin değilim. Çok çok az malzeme var. Nüfusun büyük çoğunluğu insani yardıma muhtaç, zaten bu da yeterli değil.” diye konuştu.

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        İSRAİL NEDEN UNRWA'YI YASAKLADI?

        Touma, “İsrail Devleti'nin UNRWA dikkatine sunduğu şey, UNRWA dışında Birleşmiş Milletler tarafından araştırılan bir dizi iddiadır. Ve sonuçlara göre bu soruşturma, UNRWA'daki dokuz personelle ilgili. Soruşturmaya sunulan deliller doğrulanırsa o zaman bu dokuz personelin gerçekten de 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen korkunç saldırıya katılmış olma ihtimali olabilir. Buna rağmen Genel Komiser düzeyinde personelin sözleşmelerinin feshedilmesine karar verdik. Bunu neden yaptık? Bunun insani yardım dağıtımını etkileyebileceği korkusuyla yaptık, çünkü Gazze'deki 2 milyon insan hayatta kalmak için UNRWA'ya bel bağlıyor.” şeklinde konuştu.

        Touma, İsrail’in üzerinde yeterince baskı yapılırsa tasarının uygulanmayacağını belirtti. Touma, “Kesinlikle öyle umuyoruz. İşte tam da bu yüzden zamana karşı bir yarış bu, çünkü 90 günlük bir ültimatom olduğunu anlıyoruz değil mi? Yani aslında şimdi çalışma zamanı bu kurumu korumak için. Şu anda başka hiçbir Birleşmiş Milletler kurumu veya kuruluşu, bu kurumun yaptığı hizmetleri ve yardımları sağlayamaz. İşte bu nedenle, UNRWA'yı yasaklamak veya UNRWA'ya alternatifler bulmak yerine, ateşkes getirecek bir anlaşmaya odaklanılması kesinlikle kritik.” diye konuştu.

        “BM KURULUŞUNU YASAKLAMAK ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI”

        Touma, Birleşmiş Milletlerin bir kuruluşunun yasaklanmasının BM tarihinde daha önce hiç yaşanmadığını ifade etti. Touma, “Elbette bu, Birleşmiş Milletler tarihinde daha önce hiç yaşanmamıştı. Bu olmamalı. Ve eğer uygulanırsa bu çok çok tehlikeli bir emsal teşkil edecek. Çok taraflılığa yönelik bir tehdit. Bu sadece UNRWA ile ilgili değil. Bu, Birleşmiş Milletler'e, onun değerlerine, ilkelerine yönelik bir tehdittir. yani geçmemeli ve olmamalıdır.” şeklinde konuştu.

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        #Son dakika haberler
        #UNRWA
        #gazze
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