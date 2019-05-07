Unutarak yemek yemek orucu bozar mı? sorusu Ramazan ayında en çok merak edilen sorular arasında. Ramazan ayında bazen oruçlu olduğumuzu unutarak bir şeyler yer ve içeriz. Peki unutarak yemek yemek orucu bozar mı? Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı bu soruyu yanıtladı. İşte o çok merak edilen sorunun cevabı...

UNUTARAK YEMEK YEMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.),“Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).