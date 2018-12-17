Zaman ayarlı bomba bırakmışlardı

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Kısıklı'da geçen hafta bir holding binasına bırakılan bombalı paketle ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarının yapılan incelemesinde zaman ayarlı bomba düzeneğinin bulunduğu paketi bırakan kişinin biri kadın 2 kişi olduğu tespit edildi.

MLKP'Lİ TERÖRİSTLER YAKALANDI

MLKP terör örgütü üyesi oldukları belirlenen biri kadın 2 terörist İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

2 KİLO BOMBA İMHA EDİLMİŞTİ

Holdingin Üsküdar Kısıklı'daki binasının arka kapısına içerisinde 2 kilo patlayıcı olan zaman ayarlı düzenekli paket Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

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