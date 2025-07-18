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        Üst üste kâbus! Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!

        Balıkesir'de üst üste kabus yaşandı. Bir hobi bahçesinde yaşanan olayda 60 yaşındaki Yılmaz Dolgun, yaban arılarının saldırısında hayatını kaybetti. Eşinin ölüm haberini alan Nezaket Dolgun ise kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:33 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:33
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        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bahçesinde ot temizliği yapan 2 çocuk babası Yılmaz Dolgun (60), yaban arılarının saldırısında hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Yılmaz Dolgun'un arı alerjisi olduğu öğrenilirken, ölüm haberini alan eşi Nezaket Dolgun kalp krizi geçirdi.

        YABAN ARILARI SALDIRDI

        Olay, 16 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında kırsal Doğruca Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Nezaket Dolgun ile hobi bahçesine giden Yılmaz Dolgun, motorlu tırpan ile ot biçtiği sırada, fark etmeden yaban arılarının yuvasını bozdu. Arıların saldırısına uğrayan ve alerjisi olduğu öğrenilen Dolgun, kısa sürede fenalaştı. Nezaket Dolgun'un ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bahçede yapılan ve ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 2 çocuk babası, kurtarılamadı.

        EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        Eşinin ölüm haberini alan Nezaket Dolgun kalp krizi geçirdi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nezaket Dolgun'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Yılmaz Dolgun’un cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Cenaze, Sunullah Mahallesi Dersaadet Camisi'nde kılınan namazın ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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