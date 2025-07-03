Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Usta oyuncu Michael Madsen, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Usta oyuncu Michael Madsen, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

        Hollywood'un usta oyuncularından Michael Madsen, Malibu'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, 67 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 22:22 Güncelleme: 03.07.2025 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hollywood'un usta oyuncularından Michael Madsen, 67 yaşında hayatını kaybetti. Madsen, özellikle; 'Reservoir Dogs', 'Kill Bill', 'Donnie Brasco', 'The Hateful Eight' ve 'Once Upon a Time in Hollywood' gibi filmlerdeki başarılı performanslarıyla tanınıyordu.

        Menajerleri; Michael Madsen'ın hayatını, Malibu'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettiğini açıkladı.

        Sabahın erken saatlerinde gelen 911 çağrısı üzerine Michael Madsen'ın evine, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Yapılan kontrolde Madsen’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Michael Madsen'in menajerleri; Susan Ferris ve Ron Smith ile basın sözcüsü Liz Rodriguez ortak bir açıklama yayımlayarak; "Son iki yılda Michael Madsen, 'Resurrection Road', 'Concessions' ve 'Cookbook for Southern Housewives' gibi gelecek bağımsız filmlerle inanılmaz işler yapıyordu ve hayatının bu yeni bölümünü gerçekten dört gözle bekliyordu. Michael, ayrıca şu anda düzenlenmekte olan 'Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems' adlı yeni bir kitap çıkarmaya hazırlanıyordu. Michael Madsen, Hollywood'un en ikonik aktörlerinden biriydi ve birçok kişi tarafından özlenecek" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        MICHAEL MADSEN HAKKINDA

        1957'de Chicago'da doğan Michael Madsen, oyunculuğa 1980'lerde başlayarak; 'WarGames', 'Diner', 'Miami Vice' gibi yapımlarda rol aldı. Ancak kariyerindeki dönüm noktası, 1992 yapımı 'Rezervuar Köpekleri' oldu. Bu filmdeki 'Mr. Blonde' karakteriyle hafızalara kazınan Madsen, Quentin Tarantino'nun gözde oyuncularından biri haline geldi. Tarantino ile daha sonra 'Kill Bill: Volume 1', 'Kill Bill: Volume 2', 'The Hateful Eight' ve 'Bir Zamanlar Hollywood'da' gibi birçok projede tekrar çalıştı.

        Michael Madsen'in diğer önemli filmleri arasında 'Özgür Willy', 'Tür', 'Köstebek', 'Başka Gün Öl' ve 'Günah Şehri' yer alıyor. Televizyonda ise '24' ve 'CSI: Miami' gibi dizilerde rol aldı. Hayatını kaybetmeden önce 'Resurrection Road' ve 'Cookbook for Southern Housewives' gibi bağımsız filmler üzerinde çalışıyordu.

        Michael Madsen, 3 evlilik yaşadı. 3 oğlundan biri olan Hudson Madsen, iki yıl önce intihar nedeniyle hayatını kaybetti

        Fotoğraflar: DepoPhoto, Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Michael Madsen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede