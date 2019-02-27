AA'nın haberine göre, kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden usta oyuncu Aytaç Arman için cenaze töreni düzenlendi.
Beyoğlu Atlas Sineması'ndaki törene, Arman'ın ailesi ve dostlarının yanı sıra, Kadir İnanır, Halil Ergün, Mahsun Kırmızıgül, Ercan Kesal, Nuri Alço, Can Kolukısa, Volkan Severcan gibi sinema ve tiyatro dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.
"İYİ Kİ HAYATIMA GİRDİ"
Törende konuşan Arman'ın eşi Radife Baltaoğlu, Aytaç Arman'ın hayat arkadaşı olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "İyi ki hayatıma girdi. Ona her şey için teşekkür ediyorum. Hayata bakışı, insana bakışı, meselelere yaklaşımı için özellikle. Biraz da dert etmeden eleştirel yaklaşabilseydi, belki biraz daha geç uğurlayabilirdik onu. Bana bir evlat kazandırdığı için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
"KARŞIMA BAKTIĞIMDA BABAMIN HAYATINI GÖRÜYORUM"
Arman'ın oğlu Erdem İnce ise salonda bulunanlara teşekkür ederek, "Karşıma baktığımda bir salon dolusu insan değil, babamın hayatını görüyorum. Ben doğduğumda babam 49 yaşındaydı, öyle uçsuz bucaksız bir adamdı ki keşke her anını yanında yaşama şansım olsaydı diye düşünürdüm hep" ifadelerini kullandı.
İnce, babasını hep bir mücadele içinde gördüğünü belirterek, "Babamın bana olduğu kadar hepinize yoldaş olduğunu düşüyorum. Bugün onun saatini ve kravatını takıyorum ama karşınızda onun bize öğrettikleri ve bize kattıklarıyla onu gururlandıracak şekilde bulunduğumu umuyorum" şeklinde konuştu.
"SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"
Usta oyuncu Kadir İnanır ise Aytaç Arman'ı sanatının ve ülkesinin sorunlarına duyarlı bir sanatçı olarak gördüğünü vurgulayarak, "Bir gün teker teker gideceğiz, bu bir gerçek. Ancak giderken sevgiyle, saygı duyularak gitmek gerekiyor. Aytaç, sanatın ve ülkesinin sorunlarına son derece duyarlı bir sanatçıydı. Üzülerek gitti biliyorum ama üzülmesin, öyle genç sinemacılar geliyor ki. Seni asla unutmayacağız." diye konuştu.
"ARDINDA ÇOK GÜZEL İZ BIRAKTI"
Oyuncu Halil Ergün de Aytaç Arman'ın iyi bir dostu olduğunu, gösterişten uzak, sakin ve tutkulu bir hayat sürdüğünü söyledi. Ergün, "Aytaç ardında çok güzel filmlerle iz bıraktı, muhteşem bir oğul bıraktı. Oğluna da hayatta başarılar diliyorum" dedi.
Oyuncu Menderes Samancılar ise Aytaç Arman'ın vefatıyla içine kara taşları döküp gittiğini belirtti.
Arman'ın cenazesi yarın öğlen namazını müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.
AYTAÇ ARMAN KİMDİR?
Aytaç Arman gerçek adı ile Veysel İnce, 22 Haziran 1949, Adana - 26 Şubat 2019),Türk sinema ve dizi oyuncusu.
Oyuncu, 1949'da Adana'da doğdu. Erkek sanat enstitüsünden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi'nde okurken; 1969'da "Ekstra Ekspres" gazetesinin açtığı şikeli artist yarışmasında (yarışmanın birincileri önceden belirlenmişti) erkek adaylar arasında ikinci seçildi.
1971 yılında Ses dergisinin açtığı ciddi "Kapak Yıldızı Yarışması"nda, erkeklerde Tarık Akan'ın ardından ikinci seçilerek sinema oyunculuğuna ikinci sınıf rollerle başladı. Hemşehrisi Yılmaz Güney'in "Baba" filminde oynayarak dikkat çekti.
Kısa sürede başrol oyunculuğuna yükseldi. Sinemada ilk ödülünü 1981'de senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Düşman" adlı filmle Sinema Yazarları Derneği'nin "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü. Sinema kariyerinde, sıradan filmler yanında, dikkat çeken, festivallerde ödüller alan filmlerde rol aldı.
1974 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi İkinci Film Ödülü"ne lâyık görülen Süreyya Duru'nun yönettiği ve Bekir Yıldız'ın öyküsünden sinemaya uyarlanan "Bedrana" adlı filmde Perihan Savaş'la paylaştı.
1977 yılında baş rolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara Çarşaflı Gelin" 14'üncü Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" kazandı. 1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, baş rolünü oynadığı, Ömer Kavur'un "Gece Yolculuğu", "En İyi Film Ödülü"nü alırken, Aytaç Arman da "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı.
Bunları, sinema kariyerinde aldığı diğer ödüller takip etti. İlerleyen yıllarda oyunculuğunu, sinemanın yanında televizyon oyunculuğu ile sürdürdü.
AYTAÇ ARMAN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER
25. Antalya Film Şenliği - 1988, "En İyi Erkek Oyuncu", Gece Yolculuğu
40. Antalya Film Şenliği - 2003, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", Gönderilmemiş Mektuplar
25. Siyad Türk Sineması Ödülleri - 2003, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", Gönderilmemiş Mektuplar
20. Londra Türk Film Festivali - 2015, Yaşam Boyu Başarı ödülü
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