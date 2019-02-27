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"İYİ Kİ HAYATIMA GİRDİ"

Törende konuşan Arman'ın eşi Radife Baltaoğlu, Aytaç Arman'ın hayat arkadaşı olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "İyi ki hayatıma girdi. Ona her şey için teşekkür ediyorum. Hayata bakışı, insana bakışı, meselelere yaklaşımı için özellikle. Biraz da dert etmeden eleştirel yaklaşabilseydi, belki biraz daha geç uğurlayabilirdik onu. Bana bir evlat kazandırdığı için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.