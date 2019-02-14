İHA'nın haberine göre, bir süredir KOAH tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta sanatçı bugün Erdoğan Sıcak son yolculuğuna uğurlandı.

Sıcak, için ilk tören kurucusu olduğu Bakırköylü Sanatçılar Derneği’nde düzenlendi. Sıcak’ın cenazesi daha sonra cenaze namazı için Ataköy 5. Kısım Camii’ne getirildi. Sıcak’ın cenazesine yakınları ve sevenleri katılırken cenaze törenine sanat dünyasından birkaç isim dışında gelenin olmaması dikkat çekti. Sıcak’ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Yedikule Mezarlığı’na götürüldü.

"36 YIL AYNI TİYATRODA SAHNEYİ PAYLAŞTIK"

Sıcak’ın çok önemli bir isim olduğunu ve kendisiyle yıllarını sahnede geçirdiğini ifade eden Usta oyuncu Selahattin Taşdöğen, “Yapacak bir şey yok tabi ki üzüntülü bir gün, beklemediğimiz bir anda gelişen bir şey. Benim için çok önemli bir insandı, 36 yıl aynı tiyatroda sahneyi paylaştık. Hep iyi günlerimiz oldu, hiç kötü günümüz olmadı. Kendisi İstanbul Efendisi diye tabir ettiğimiz kişiler vardır. Son örneklerinden bir tanesiydi. Geçen hafta Yalçın Menteş, ondan önce Ayşen Gruda azaldık kısmet böyleymiş, mekanı cennet olsun” dedi.

ERDOĞAN SICAK KİMDİR?

Erdoğan Sıcak, 18 Ağustos 1940 tarihinde Bakırköy’de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Bakırköy’de bitirdi. İstanbul Erkek Lisesine gittiği yıllarda, iddialı oyunlarla sahneye adım attı.

Gazetecilik eğitimi sırasında tiyatro faaliyetleri göstermeye başladı. 1959 yılında usta yönetmen Haldun Dormen ‘in tiyatro okulunda eğitim aldı.1962/63 tiyatro sezonunda, Ankara Devlet tiyatrosu sanatçısı ve yönetmeni Saim Alpago’nun İstanbul’da kurduğu topluluğa sınavla alınarak profesyonel tiyatro yaşamını başlatmış oldu.

Yıllarca özel tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev alan Erdoğan Sıcak, televizyon yayınlarının başlamasıyla, önce TRT, daha sonra özel kanallardaki dizilerde önemli roller üstlendi. Bu arada, birçok reklam filminde ve birkaç uzun metrajlı filmde oynadı. İngiliz ,Alman,Fransız,Japon ortak yapımı filmlerde farklı karakterler çizdi.

1959 yılından bu güne kadar, muhtelif tiyatro topluluklarında oyuncu, yönetmen ve eğitmen olarak çalıştı. Birçok televizyon dizisinin senaryolarını yazdı ve kendi kaleminden çıkan birçok tiyatro eserini sahneledi. Ödül almış mizah hikayeleri, şiirleri ve bestelenmiş şarkı sözleri de vardır.