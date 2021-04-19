Uyanış Büyük Selçuklu dizisi takipçileri, merakla bekledikleri Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölümün neden yayınlanmadığını araştırıyor. TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bugünkü yayın akışında yer almadı. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok, ne zaman?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 29. BÖLÜM NEDEN YOK?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcılığını üstlenen Akli Film'den bu hafta fragmanı yayınlanmayan 29. bölüme ilişkin açıklama yapıldı. Koronavirüs pandemisinin hızla ilerlemesi ve artan vaka sayıları nedeniyle bu hafta seti durdurma kararı aldıklarını açıklayan Akli Film açıklamasında "Her canın kıymetini bildiğimiz için ve pandemiyle daha başarılı mücadele edebilmek için bir kez daha durmak zorunda kaldık." dedi.