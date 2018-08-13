Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucuya karşı deneyim ve uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler Canik ilçesinde 3 şahıstan 1 adet içme aparatı ile 0,13 gram bonzai, 1 şahıstan 1 adet 7.65 mm çapında tabanca 3 adet mermi; İlkadım ilçesinde 2 şahıstan 7 adet uyuşturucu özelliği olan hap, 1 şüpheliden 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 şüpheliden yaklaşık 10 gram bonzai, 1 şahıstan 2 paket halinde 2,10 gram bonzai ve Samsun Meyve ve Sebze Hali arkasında bulunan boş arazide 1 şahıstan 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre yapılan denetimlerde toplam 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ