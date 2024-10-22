Uykusuzluk ile depresyon arasında bir bağlantı var mı?
Hayatımızın bir bölümü uyumakla geçer. Uyku, bütün günün yorgunluğunu geride bırakmamızı ve tüm organlarımızın dinlenmesini sağlar. Peki, uykusuzluk veya uyku apnesi depresyona neden olur mu? İşte detaylar...
Uyku apnesi olan kişilerde aşırı sinirlilik ve huzursuzluk sıkça gözlenir. Bu durum, kişinin iş hayatını ve özel hayatını olumsuz olarak etkiler. Peki, bu durum kişinin depresyona girmesine neden olur mu?
Kaliteli uyku nedir?
Uyku, sadece dinlendiğimiz değil; yenilendiğimiz hayati ve aktif bir süreçtir. İyi ve kaliteli bir uyku süresi içinde, pek çok metabolik hormonal düzenleme, zihinsel organizasyon süreçleri, bellek konsolidasyonu gerçekleşir.
Uykusuzluk nelere yol açar?
Bir veya birkaç gece hiç uyumayan kişi ertesi gün dikkatini toplamakta zorluk çeker sinirli ve tahammülsüz olur, yanlış kararlar verebilir. Kronik uykusuzluk çeken kişilerde gün içi enerjisiz hissetme, dikkat bozukluğu, unutkanlık sinsi bir şekilde gelişebilir. Zihinsel performans düşer.
Uyku apnesi nedir?
Uyku apnesi, uyku sırasında solunum yollarındaki kasların gevşemesi ve akciğerlere hava akışının engellenmesi sonucu solunumun tekrar tekrar durup başladığı bir uyku bozukluğudur. Üst solunum yolunun açık kalmasını sağlayan kaslarda yaşanan gevşeme ile dil kökü veya yumuşak damağın veya aşırı büyümüş bademciklerin hava yolunu tıkaması sonucunda en az 10 saniye nefes alamamak uyku apnesi olarak adlandırılır.
Depresyon ve uyku apnesi belirtileri
Depresyon ve uyku apnesi semptomları bazen üst üste gelebilir, bu da birini yaşayan kişilerin diğerini de yaşadıklarını fark etmelerini zorlaştırır.
Uyku apnesinin belirtileri şunları içerir:
- Yüksek sesli horlama
- Uyurken sizi uyandırabilecek veya başka bir kişi tarafından fark edilebilecek nefes kesilmesi
- Aniden uyanmak ve nefes darlığı hissetmek
- Dikkat sorunları
- Gün içinde aşırı yorgunluk
- Sabah baş ağrıları
- Uyandıktan sonra boğaz ağrısı veya ağız kuruluğu
- Sinirlilik
- Uyku güçlüğü
Depresyon belirtileri şunları içerir:
- Sinirlilik, hayal kırıklığı ve küçük sorunlara karşı öfke
- Üzüntü, boşluk veya umutsuzluk duyguları
- İştah değişiklikleri
- Uykusuzluk gibi uyku bozuklukları
- Yorgunluk ve bitkinlik
- Düşünme veya konsantrasyon sorunu
- Baş ağrıları
Uyku apnesi çeşitleri nelerdir?
Santral uyku apnesi
Santral uyku apnesi, uyku esnasında nefes alma dürtüsünü gerçekleştiren kasların sinyal göndermemesi durumunda ortaya çıkan uyku apnesi tipidir.
Obstrüktif uyku apnesi (Tıkayıcı)
Uyku kalitesinde ciddi etkisi bulunan obstrüktif uyku apnesi, hava yolundaki işlev kaybından dolayı oksijenin vücuda az girmesine neden olan apne tipidir. Uykunun kesilmesinden kaynaklı olarak ataklara da neden olur.
Mikst uyku apnesi (Karma)
Mikst uyku apnesi, kişilerde obstrüktif ve santral uyku apnesi ile beraber görülen apne türüdür.
Uykusuzluk depresyona götürebilir
İyi uyuyamamak ya da uyku apnesi sadece kronik yorgunluğa değil; depresyon, bilişsel performansta azalma, psikiyatrik, nörolojik, kalp-damar ve endokrinolojik pek çok hastalığa neden olur. Sorun yaşıyorsanız uykusuzluğu önemseyip bir uzmana danışın.