Günün yorgunluğunu atmak, ertesi güne enerjik ve sağlıklı bir şekilde uyanabilmek için kaliteli bir uyku büyük önem taşır. Peki, uyku esnasında veya sonrasında hissedilen sesler, patlayan kafa sendromunun habercisi olabilir mi? Detaylara birlikte bakalım.

PATLAYAN KAFA SENDROMU NEDİR?

Patlayan kafa sendromu, uykuya dalarken ya da uyanma esnasında kişinin zihninde patlama ya da yüksek bir ses duyma hissi yaşadığı nadir bir uyku bozukluğudur. Herhangi bir dış kaynağa dayanmayan patlayan kafa sendromu genellikle ağrı ile ilişkilendirilmez ancak korku ve kaygıya neden olabilir. Çoğu kişi meydana gelen bu sorunu "patlayan kafa hissi" olarak tanımlar ve durumu gerçek bir tehlike olarak algılayabilir.

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PATLAYAN KAFA SENDROMU NEDEN OLUR?

Patlayan kafa sendromunun neden dolayı meydana geldiğine dair kesin kanıtlar yoktur. Ancak bu konuya dair iki farklı görüş açıklanmıştır. Bu görüşlerden ilki, patlayan kafa sendromunun nörolojik bir sorundan kaynaklandığı yönündedir. Diğer bir görüş ise kişilerin bastırılmış korku ve kaygılarının dışa vurumu olarak patlayan kafa sendromunu açıklamaktadır.

Bunların yanı sıra kişilerin yüksek stres seviyesine sahip olması ya da uyku problemi yaşaması da patlayan kafa sendromuna neden olmaktadır. Öte yandan bu sendroma neden olabilecek diğer etkenler ise şu şekilde sıralanmaktadır;

- Beyin sapında bulunan ve uyku ile uyanıklık ilişkisini düzenleyen retiküler formasyon bölümünün işlevselliğinde azalmanın meydana gelmesi

- Beyinde bulunan duyusal sinir hücrelerinin işlevselliğinde yaşanan ve kısa süren artış

- Beynin temporal bölgesinde kompleks parsiyel nöbetin meydana gelmesi

- İç kulak hasarı

- Östaki borusu hasarı

- Orta kulak bölgesindeki ani kaymalar

- Uykuya geçiş sürecindeki dış işitsel ya da görsel uyarıların algılanması ile beyinde meydana gelen anormallikler

- Migren öncesi yaşanan değişimler

- Stres

- Depresyon

- Ruhsal hastalıklar

- Demans

- Uyku apnesi

- Merkezi sinir sistemini doğrudan etkileyen ilaçların kullanımı

- Nikotin, alkol ve diğer zararlı maddelere olan bağımlılık