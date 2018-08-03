İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şafak vakti birçok adrese operasyon düzenledi. İHA'nın haberine göre operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, çok sayıda sivil ekip katıldı.

Daha önceden belirlenen adreslere gelen ekipler açılmayan kapıları koçbaşı ve levyelerle kırdı. Adreslere giren polis ekipleri evleri didik didik aradı. Operasyona hassas burunlu köpekler de katıldı.

Ekipler adreslerde arama yaparken özel harekat polisleri de elleri tetikte hazır bekledi. Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada bulunan 4 adet silah ve çok miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

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