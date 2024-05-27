Uyuşturucu taşımaktan tutuklanan Nicki Minaj özür diledi

"BU DA GEÇECEK"

Havaalanı olayıyla ilgili çok fazla video kanıtı olduğunu, "avukatlarının ve Tanrı'nın onu bu durumdan kurtaracağını" öne süren Nicki Minaj, hayranlarına, "Lütfen, lütfen, lütfen en içten özürlerimi kabul edin. Kesinlikle bugün beni nasıl inciteceklerini biliyorlardı, ama bu da geçecek" şeklinde seslendi.