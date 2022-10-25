Uzman Çavuş Nedir, Nasıl Olunur? Uzman Çavuş Olma Şartları Neler ve Yaş Sınırı Var Mı?

Uzman çavuş nedir, nasıl olunur? 0:00 / 0:00

Bu yazıyı okuyarak uzman çavuş nedir, nasıl olunur? Uzman çavuş olma şartları neler ve yaş sınırı var mı? gibi merak ettiğiniz ne varsa öğreneceksiniz. İşte bilmeniz gereken bütün detaylar…

Uzman Çavuş Nedir? Nasıl Olunur?

Uzman çavuşlar; uzman erbaşı ya da uzman onbaşı olarak da bilinirler. Peki uzman çavuş nasıl olunur ve şartları neler? Uzman çavuş olmak için sizden istenilen şartları karşılayabiliyor olmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra sözlü mülakat ve fiziki yeterlilik sınavında da başarılı olmalısınız.

Eğer her aşamayı başarılı bir şekilde geçebilirseniz uzman çavuş eğitimi alabilirsiniz. Sonrasında da belirlenen süre içerisinde göreve başlamak üzere sözleşmeyi imzalarsınız. Böylece mesleğe başlayabilirsiniz.

O halde hangi şartları karşılıyor olmanız gerekiyor? İşte cevabı bir sonraki başlıkta…

Uzman Çavuş Olma Şartları Neler?

Aslında uzman çavuş olmak için aşağıdaki şartlar yeterli değildir. Bütün mülakatlardan da başarıyla geçmeniz gerekiyor. Uzman çavuş olma şartlarını inceledikten sonra mesleği seçip seçmeyeceğinize karar verebilirsiniz.

vatandaşı olmalısınız

Askerlik sürenizde üstlerinizden herhangi bir şikayet almamış olmalısınız

Bu meslek için başvuru yaptığınızda terhisin üzerinden 3 yıldan az zaman geçmiş olması gerekiyor.

Öncesinde TSK bünyesinde yedek subay, subay, astsubay, teğmen ya da uzman erbaş olarak görev yapmamış olmalısınız.

Ortaokul, lise ya da fakülte mezunu olabilirsiniz.

Ceza almamanız gerekiyor.

Boyunuz en az 1.64, en fazla da 2,10 cm olmalıdır. Buna ek olarak çok kilolu ya da çok zayıf olmamalısınız.

Bu şartların yanı sıra uzman çavuş olmak için yaş sınırı var mı diye sorduğunuzu da biliyoruz. Evet, 25 yaşın üzerinde olmamanız gerekiyor. 1 Ocak tarihi itibariyle bu yaşın altında kalıyorsanız başvuru yapabilirsiniz.

Askerde Uzman Çavuş Olarak Nasıl Kalabilirsiniz?

Merak edilen bir diğer konu da askerlik yapmayan uzman çavuş olabilir mi sorusudur. Size şunu da söylememiz gerekiyor: Er ya da erbaş olarak askerliğinizi yapmış olmanız gerekiyor.

Eğer askerde uzman çavuş olarak kalmak istiyorsanız da askerliği yaptığınız süre içerisinde uzman çavuş alımı için başvuru yapmalısınız. Bu başvuru için de askerliğinizi tamamlama şartı aranmaz. Ama sonrasında uzman çavuş olabilmeniz için üzerinden 3 aydan fazla geçmemesi gerekiyor. Sonrasında ilgili mülakatlara ve sınavlara girerek uzman çavuş olmak için ilk adımlarınızı atabilirsiniz.

Kimler Uzman Çavuş Olamaz?

Uzman çavuş nedir ve nasıl olunur dedikten sonra kimlerin uzman çavuş olamayacağını da ekleyelim.

Yukarıda belirtilen şartlardan birine ya da birkaçına sahip olmayanlar,

Sağlık sorunu bulunanlar,

Askerliğini yapmamış olanlar,

Terör örgütü gibi gruplar içerisinde yer alanlar kesinlikle uzman çavuş olamaz.

Bütün bu bilgilere ek olarak 2022 uzman çavuş maaşlarını da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Maaşların miktarı rütbeye, çalışma süresine, dereceye, kıdeme ve görev yapılan yere göre değişiklik gösteriyor. Ama ortalama olarak 13- 15 bin TL arasında maaşları olduğunu söyleyebiliriz.

İşte uzman çavuş olmak için hangi şartlar isteniyor ve yaş sınırı var mı gibi önemli soruların cevaplarını paylaştık. Bu bilgilerden yola çıkarak askerlik süreniz içerisinde uzman çavuş alımları açıldığında başvurunuzu yapabilirsiniz. Askerliğiniz bittikten sonra da değerlendirmeye alınabilirsiniz. Bütün şartları sağladığınızdan emin olmalısınız.