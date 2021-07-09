Üzüm bağı kiralayıp, kenevir yetiştirmişler 0:00 / 0:00

İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kiraladıkları üzüm bağı içerisinde kenevir yetiştiren 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde M.A., A.A. ve Ö.A. isimli şahısların yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları istihbaratı üzerine harekete geçildi. Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9'uncu JASAT Timi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin evlerine baskın düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 5 gram esrar, esrar içiminde kullanılan aparat, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 27 adet dolu fişek, 1 adet dijital hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin Karaköy Mahallesi Geribaşı mevkiinde kiraladıkları 3 dönümlük arazide ise, kaçak kenevir yetiştirdikleri tespit edildi. Bölgede yapılan incelemelerde boyları 1 metre ile 2,5 metre arasında değişen 195 kök kenevir bitkisi de ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler imha edilmek üzere toplanırken, şüpheliler M.A., A.A. ve Ö.A. ise gözaltına alındı. Karakoldaki ifadelerinin ardından 3 şüpheli mahkemeye sevk edilecek.