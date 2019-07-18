Enis Yıldırım'ın haberine göre Irak'tan geldikleri öğrenilen 50 kişilik turist kafilesinden 2 turistin boynunda bulunan ve "Kürdistan" yazdığı öne sürülen atkı tepki çekti. Tepki gösteren vatandaşlar ile bu kişiler arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Araya giren jandarma ekipleri olayı büyümeden önledi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklama şöyle;

"İlimiz Çaykara ilçesi Uzungöl mahallesinde bugün 11:00 sularında kuzey Irak’tan bölgemize gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu gruptan 9 kişi, üzerinde Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çekildikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilerek kısa süreli arbede yaşanmıştır. Olaya kolluk kuvvetlerimiz tarafından müdahale edilerek vatandaşlarımız sakinleştirilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca 9 Irak uyruklu şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılarak adli tahkikata başlanılmıştır"