Uzungöl'e otopark ve ring sistemi

Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içerisindeki Uzungöl'ün imar planı sorunu uzun yıllardır çözüm beklerken, bölgenin eski görünüme kavuşturulması çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara ilişken açıklamada bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzungöl'le ilgili iç düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, imar yönüyle birlikte çok daha güzel bir hale getirileceğini söyledi.

Sezon yoğunluğu nedeniyle ara verilen çalışmaların bu ay sonu, ekim ayı başı itibariyle yeniden başlayacağını ifade eden Genç, şunları söyledi:

"Toplu Konut İdaremiz ile birlikte iç düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Şu an sezon yoğunluğu itibariyle biraz ara verdik. Eylül ayı sonuyla yeniden başlayıp bu sene tamamlayacağız. REKLAM Ancak imarla ilgili yargı kararları neticesinde oluşacak durumla birlikte yeni bir çalışma yapıp, Uzungöl'ümüzü artık bu nadide çekim merkezimizi, turizm alanımızı, imar yönüyle beraber çok daha güzel bir hale getireceğiz. Bu manada da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat beye hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Çevre Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, Çaykara Belediyemiz, Valiliğimizle beraber bu nadide bölgemize vaziyet edeceğiz.