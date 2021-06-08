Kanımız dondu! Bu cani bulunsun 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Eyupsultan ilçesinde taksi şoförü, sitenin girişinde yatan Zeytin isimli köpeği otomobiliyle ezip, kaçtı. Köpek, ölürken kan donduran anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç olay, dün saat 14.45 sıralarında Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. DHA'nın haberine göre, taksi şoförü 34 TTDE 97 plakalı aracıyla, siteye giriş yaptı. Site girişinde yatan Zeytin isimli köpeği otomobiliyle ezen sürücü, daha sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Site sakinleri köpeğin seslerini duyarak yanına gitti. Ezilen köpeğin hareketsiz şekilde yattığını gören site sakinleri, daha sonra güvenlik kameralarını inceledi. Ardından da durumu polis ekiplerine bildirerek taksi şoföründen şikâyetçi oldu. Ezilen köpek ise hayatını kaybetti.

Taksi şoförünün köpeği ezdiği anlar ise sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere taksicinin siteye girişi, köpeğin üzerinden geçtiği ve kaçtığı anlar yansıdı.