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        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!

        Iğdır'ın Aralık ilçesinde, yengeleri olan 59 yaşındaki Hatun ve 52 yaşındaki Elmas Çakmakcı'yı öldüren 73 yaşındaki Mehmet Çakmakcı'nın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, köy yolunu kullanması nedeniyle yaşanan tartışmada yengelerinin köylülerden yana tavır aldığını anlatan Çakmakcı, "Elmas ve Hatun Çakmakcı'ya öfkeliydim. Bana karşı olan köy halkının yanlarına gitmemelerini istiyordum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:47 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:47
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        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
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        Iğdır'da kan donduran olay, 28 Mayıs'ta saat 12.30 sıralarında, Aralık ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Hacıağa köyünde meydana geldi.

        İKİ YENGESİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

        Mehmet Çakmakcı (73), yengeleri Hatun Çakmakcı (59) ile Elmas Çakmakcı'yı (52) tabancayla vurarak öldürüp kaçtı. İki kadının cenazeleri, Aralık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        ZANLININ YERİ TESPİT EDİLDİ

        Hayatını kaybeden Hatun Çakmakcı.
        Hayatını kaybeden Hatun Çakmakcı.

        Elmas Çakmakcı Hacıağa köyünde, Hatun Çakmakcı da Iğdır Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Iğdır Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı araştırmada Mehmet Çakmakcı'nın Ermenistan sınırındaki Yüzbaşılar köyü kırsalında olduğunu belirledi.

        'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' TUTUKLANDI

        Öldürülen Elmas Çakmakcı.
        Öldürülen Elmas Çakmakcı.

        Bölgeye operasyon düzenleyen JASAT, Çakmakcı'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Aralık ilçe adliyesine çıkarılan Mehmet Çakmakcı ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

        KÖYLÜ TARAFINDAN DIŞLANMIŞ

        Mehmet Çakmakcı'nın ifadesi ortaya çıktı. Köylülerle yaşadığı sorunlar sebebiyle göç ettiğini ancak bir süre sonra geri döndüğünü anlatan Mehmet Çakmakcı, dışlandığı için köyün 1 kilometre dışında yaşadığını söyledi.

        "KARDEŞLERİM VE YENGELERİME ÖFKELİYDİM"

        Köylülerin, köy yolunu kullanmamasını istemeleri sebebiyle daha önce şikayette bulunduğunu ifade eden Çakmakcı, "Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı'ya içten içe öfkeliydim. Bana karşı olan köy halkının yanına gitmemelerini ve benim yanımda durmalarını istiyordum.

        "BENİ İSTEMEYENLERİN YANLARINA GİTTİLER"

        Elmas ve Hatun Çakmakcı sürekli beni istemeyen kişilerin yanına gidiyorlardı. Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim. Olay günü Elmas ve Hatun'u evlerinin önünde çalışırken gördüm. Bir anda sinirlendim ve kendimi kaybettim. 14'lü diye tabir edilen tabancamı alarak Hatun Çakmakcı'nın evine gittim.

        "BİR ŞEY SÖYLEMEDEN ATEŞ ETTİM"

        Yaklaşınca göğsüne doğru ateş ettim, yere yığıldı. Ardından Elmas Çakmakcı'nın evine gittim. Açık olan kapıdan girdiğimde Elmas Çakmakcı odaya kaçtı. Peşinden giderek hiçbir şey söylemeden ateş ettim. Daha sonra evden ayrıldım. Olay anında yanımda kimse yoktu. Kimseden de yardım almadım" diye konuştu.

        KAHVEYE GİDİP ÇAY İÇMİŞ

        Mehmet Çakmakcı, Evine döndükten sonra oğlunun adına kayıtlı traktörle Karakoyunlu ilçesine kadar gittiğini söyledi. Melekli beldesindeki su kanalına olayda kullandığı tabancayı attığını ifade eden Çakmacı, kızı ve damadıyla vedalaştıktan sonra kahvede çay içtiğini belirtti.

        PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Bir akrabasıyla su kanalında oturduğunu ve olayı anlattığını bildiren Çakmakcı, bu sırada jandarmanın kendisini yakaladığını söyledi. Kendisinin tansiyon ve gut hastası olduğunu ifade eden Mehmet Çakmakcı, pişman olduğunu söyledi.

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        #Iğdır
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