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3 gündür kayıp olan genç kadın, koca kurbanı çıktı! Cani bir de kayıp başvurusu yapmış

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 3 gün önce kaybolan Aslı Öztürk'ün (36),korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kadının kayıp başvurusu yapan eşi tarafından öldürülüp, kepçe yardımıyla gömüldüğü belirlendi. Cani kocanın ifadesi kan dondurdu

VAHŞET! SON DAKİKA: Kayıp kadın, koca kurbanı çıktı!
Kayıptı, koca kurbanı çıktı! İfadesi kan dondurdu
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İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 3 gün önce kaybolan Aslı Öztürk'ün (36),koca vahşetine kurban gittiği ortaya çıktı.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi’nde oturan Aslı Öztürk’ten haber alamadığı gerekçesiyle eşi Mesut Öztürk (29),geçen perşembe günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte eşi Mesut Öztürk'ten şüphe duyarak soruşturmayı derinleştirdi.

Ekiplerin Konaklı Mahallesi'ndeki yaptığı güvenlik kameraları incelemelerinde, Mesut Öztürk'ün eşini halıya sarılı vaziyette araca taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Mesut Öztürk'ü yakalayarak gözaltına aldı. Öztürk ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Eşimin küfür ve hareket etmesinden dolayı kavga ettik. Daha sonra eşimi boğarak öldürdüm. Eşimin yürüyüşe gitmiş süsü vermek için kıyafetlerini alarak çöplere attım. Şüphe çekmeyim diye yalandan eşimi aradım. Gece vakti evden eşimi halı sararak evden çıkarıp araziye kepçe yardımıyla gömdüm" dedi.

Katil zanlısı koca, jandarmadaki işlemlerinin işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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