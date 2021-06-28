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HaberlerGündem3. SayfaESKİ KOCA DEHŞETİ! Son dakika: Boşandığı karısını bıçakladı, ölmesi için başında bekledi - Haberler
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Eski koca sokakta kan dondurdu! Ölmesi için başında bekledi

İstanbul'da yine eski koca vahşeti! Küçükçekmece'de 3 yıl önce boşanan şahıs, sokak ortasında eski karısını bıçakladı. Ölmesi için bir süre başında bekleyen şahıs, kadının çığlıkları üzerine çevredekilerin tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

ESKİ KOCA DEHŞETİ! Son dakika: Boşandığı karısını bıçakladı, ölmesi için başında bekledi - Haberler
Eski koca kan dondurdu! Ölmesi için bekledi
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İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir şahıs, eski karısını sokak ortasında bıçakladıktan sonra ölmesi için başında bekledi. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesiyle şahıs olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Eski koca vahşeti, Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi 2. Şen Sokak'ta sabah 07.30 sıralarında yaşandı. K.E. isimli şahıs, 3 yıl önce ayrıldığı eski karısı E.O.'yu sokak ortasında bıçakladı. İddiaya göre, zanlı olayı gerçekleştirdikten sonra ölmesi için karısının başında bekledi.

Kadının çığlıkları üzerine mahallede yaşayanlar duruma tepki gösterdi. Yine iddiaya göre, bu sırada bir mahalleli adamı uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. Mahallelinin tepkisi üzerine adam, bir yakının aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlı K.E.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

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