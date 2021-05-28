Sokak köpeği çuval içinde katledildi 0:00 / 0:00

İHA

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir şahsın, evinin bahçesinde çuvala koyarak dereye götürdüğü köpeği döverek öldürdüğü iddia edildi.

Manyas'ta tek başına yaşayan H.B.U. (71),kiralık oturduğu evin bahçesinde yakaladığı sokak köpeğini çuvalın içine koyarak evinin 500 metre ilerisinde bulunan Maltepe Mahallesi Setboyu Caddesi yakınlarında bulunan dere kenarına getirerek burada döverek öldürdüğü iddia edildi.

İddiaya göre, işkence anına şahit olan bir vatandaş, hayvansever emekli hemşire Melek Yıldırım'ı arayıp olayı haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen Yıldırım, polisle birlikte dere boyuna geldiğinde kavaklıkların arasında ölmek üzere olan köpeği bulup veterinere götürdü. Ancak yapılan müdahaleye rağmen köpek hayatını kaybetti.

Melek Yıldırım, Manyas Cumhuriyet Savcılığına şikâyette bulunurken, H.B.U.'nun ortalıktan kaybolduğu iddia edildi. Olaya hayvanseverler büyük tepki göstererek, bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.