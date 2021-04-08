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HaberlerGündem3. SayfaVAHŞİ CİNAYET! Son dakika; 6 bin lira için öldürdüler! Parçaları aranıyor- Haberler
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Öldürülen Süleyman Eken'in kayıp kafatası ve göğüs kafesi aranıyor!

Antalya'da dün işlenen vahşi cinayetle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Kentte, foseptikte parçalanmış bedeni bulunan Süleyman Eken'in, kayıp olan kafatası ve göğüs kafesini bulmak için arama yapılıyor. 6 bin liralık borç yüzünden cinayeti işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşlerin ise sorgusu sürüyor

VAHŞİ CİNAYET! Son dakika; 6 bin lira için öldürdüler! Parçaları aranıyor- Haberler
6 bin lira için öldürüp parçaladılar!
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DHA

Kentte yaşayan Süleyman Eken'den (54) haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akan, geçen yıl 9 Ocak günü polise kayıp başvurusunda bulundu.

SÜLEYMAN EKEN'E AİT İZE RASTLANMADI

DHA'nın haberine göre, Sultan Akan'ın oğluyla en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında Süleyman Eken'e ait bir ize rastlanmadı.

POLİS, ORMANLIK ALANDA 300 YERİ KAZDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Süleyman Eken'in en son Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler ile görüştüğünü belirledi. Yapılan teknik inceleme sonucu Yılmaz kardeşlerin, Eken'in kaybolduğu tarihte Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi civarında olduğu saptandı. Eken'in öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, iş makineleriyle bölgedeki ormanlık alanda 300 ayrı yeri kazdı.

PARÇALAYIP, FOSEPTİĞE ATMIŞLAR

Ekipler, dün de Yılmaz kardeşlerin Döşemealtı'nda oturan annelerinin evine gitti. Çevrede inceleme yapan ekipler, bahçedeki foseptikte Süleyman Eken'in cansız bedenini buldu. Cesedin, parçalanarak foseptiğe atıldığı belirlendi. Gözaltına alınan Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler, cinayeti itiraf etti.

6 BİN LİRALIK ALACAK ANLAŞMAZLIĞI

İlk belirlemelere göre taraflar arasında 6 bin liralık alacak anlaşmazlığı olduğu, cinayetin de bu nedenle işlendiği ortaya çıktı. Foseptikte bulunan ceset parçaları, itfaiye ekipleri ve polis tarafından çıkartılarak, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kayıp olan kafatası ile göğüs kafesini bulmak için çalışmalar sürüyor. Cinayet şüphelisi iki kardeşten alınan bilgilere göre arama genişletilecek. Gözaltındaki sorguları süren iki kardeş, yarın adliyeye sevk edilecek.

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