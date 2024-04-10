Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Facia kıl payı: Van Başkale'de çığ düştü! İş makinesi kar kütlelerinin altında kaldı! - Son dakika güncel haberler

        Facia kıl payı! İş makinesi kar kütlelerinin altında kaldı

        Van Başkale'de karla mücadele çalışması sırasında çığ düştü. Bu sırada manevra yapan iş makinesi operatörü son anda kurtuldu. Aracın büyük bölümünün de kar kütlelerinin altında kaldığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 11:17 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş makinesi kar kütlelerinin altında kaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Van'ın Başkale ilçesinde kardan kapanan Doyum Mezrası yolunda karla mücadele çalışması sırasında çığ düştü.

        DHA'nın haberine göre operatörün manevrasıyla iş makinesi dev kar kütlesinin altında kalmaktan kurtuldu.

        Başkale ilçesinde yaşayanlar Ramazan Bayramı’na kar yağışı ile uyandı. Vatandaşlar, lapa lapa yağan yağışın altında mezarlıkları ziyaret etti, yakınları ile bayramlaştı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde bir metreye ulaştı.

        REKLAM

        İlçenin Yukarı Dallı Mahallesi’nin Doyum Mezra yolu da kardan kapandı. Tipinin de etkisiyle kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı mezraya giden Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. İş makineleri mezra yolunda çalışma yürütürken çığ düştü. Operatör, iş makinesi ile ani manevra yaparak son anda kurtuldu. Mezra yolunda çığ riski nedeniyle çalışmalara ara verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #van
        #Başkale
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir