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HaberlerGündem3. SayfaVan'da 69 kilo uyuşturucuya ele geçti
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Van'da 69 kilo uyuşturucu ele geçti: 2 gözaltı

Van'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, metamfetamin, esrar ve reçine esrardan oluşan 69 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Van'da 69 kilo uyuşturucuya ele geçti
DHA

Van'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 69 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelesi sürerken, Başkale ilçesinde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı alındı. Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi.

Operasyonda evde yapılan aramada 17 kilo metamfetamin, 31 kilo toz esrar, 21 kilo reçine esrar olmak üzere toplam 69 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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