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Ambarlı Limanı'na Güney Amerika'dan gelen muz konteynerlerinde arama yapan Gümrük Muhafaza ekipleri, muzların arkasına gizlenmiş bölmede piyasa değeri yaklaşık 65 milyon lira olan 88 kilogram kokain ele geçirdi. Maddelerin tespitinde hassas burunlu Hugo ve Breki'nin yanı sıra X-ray cihazı da kullanıldı.

Avcılar Ambarlı Gümrüğü'nde Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından rutin kontrol sırasında Güney Amerika'dan gelen muz konteynerlerinin içerisinde arama yapıldı. X-ray cihazıyla yapılan kontrolde muzların arkasındaki havalandırma kısmına doğru bir yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine hassas burunlu Hugo ve Breki isimli narkotik köpekleri ile yapılan aramada 2 konteyner içerisinde gizlenmiş piyasa değer 65 milyon lira değerinde 88 kilogram kokain ele geçirildi. Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon anı ise kameraya yansıdı.

VAN'DA ELMA KURULARI ARASINDA

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonetteki elma kurularının arasına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce tespiti yapılan kamyoneti Tuşba ilçesinde durdurarak arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada kamyonetin bagajındaki torbada bulunan elma kurularının arasına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

​​​​​​​Gözaltına alınan sürücü B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.