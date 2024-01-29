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        Haberler Gündem 3. Sayfa Van'da evde yangın faciası! 6 aylık bebek beşiğinde can verdi

        Van'da evde yangın faciası! 6 aylık bebek beşiğinde can verdi

        Van Özalp'te tek katlı bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün binayı sardı. Evde ikamet eden 3 kişilik aileden anne ve baba kurtarılırken alevlerin arasında kalan 6 aylık bebek, beşiğinde yanarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 06:05 Güncelleme: 29.01.2024 - 06:06
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        Evde yangın faciası! 6 aylık bebek beşiğinde can verdi
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        Van'ın Özalp ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi'nde tek katlı evde çıkan yangında, 6 aylık Şerzan bebek beşiğinde yanarak can verdi. Anne Güler ve baba Rıfat Güler ise ekipler tarafından son anda alevlerin arasından kurtarıldı.v

        Yangın gece saatlerinde Özalp ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Çavuşlar Mahallesi'nde çıktı. Tek katlı evde oturan Güler ve Rıfat Güler çifti ile 6 aylık bebekleri Şerzan Güler, iddiaya göre uyuduktan sonra sobadan kaynaklı yangın çıktı.

        ALEVLER KISA SÜREDE TÜM EVİ SARDI

        Evden yayılan duman ve alevleri fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sarınca, komşularının yardım çabaları sonuçsuz kaldı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ANNE VE BABA KURTARILIRKEN 6 AYLIK BEBEK YANARAK ÖLDÜ

        DHA'nın haberine göre; itfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, Güler çiftini alevlerin arasından çıkardı. Dumandan etkilenen çifte olay yerinde müdahale edilirken, yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede 6 aylık Şerzan bebeğin beşiğiyle birlikte yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

        ANNE VE BABA BÜYÜK ACI YAŞADI

        Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen Güler çifti gözyaşlarına boğuldu. Evin tamamen küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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