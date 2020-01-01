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Van'da okullar bugün tatil mi? 2 Ocak 2020 Van Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?

Van'da bugün okullar tatil mi? Van'da etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı okulların tatil olup olmayacağı yönündeki soruları arttırdı. Kar tatili haberlerine yönelik Van Valiliği'nden açıklama yapıldı. İşte, 2 Ocak 2020 Perşembe Van kar tatili haberi...

Van

Van'da bugün okullar tatil mi? Sorusu yanıt buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çeken Vanlı vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Van Valiliği'nden açıklama geldi mi?

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ - 2 OCAK 2020

2 Ocak 2020 Perşembe günü için Van'da okulların tatil olup olmadığıyla ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Van ve Bitlis'te, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan yerleşim birimlerinden 57'sine ulaşım sağlandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçesaray, Başkale, Gürpınar, Çatak ve Muradiye ilçelerinde önceki gün kapanan 50 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belirlenen noktalarda hazır bekletildiği ifade edildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü de bölge genelindeki tüm yolların açık olduğunu, Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde tipi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığını bildirdi.

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