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Van'da turuncu ve gri listede 2 terörist öldürüldü!

Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen operasyonda biri turuncu, diğeri de gri listede yer alan iki terörist etkisiz hale getirildi.

van pkk operasyonu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Van'ın Çatak ve Gürpınar ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen bir teröristin 600 bin lira ödülle turuncu listede aranan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, "Argeş Çiya" kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edildi.

Diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle gri listede yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu, "Ali Miksi" kod adlı Ali Yenice olduğu belirlendi.

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