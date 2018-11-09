Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine uyuşturucu götürüleceği bilgisine ulaşan narkotik polisi, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturdukları uygulama noktasında uyuşturucuyu taşıyan kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada, kamyonetin yakıt deposuna vakumlu poşetlerle zulalanmış 50 paket halinde toplam 26 kilo 995 gram eroin maddesi ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre; elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.A. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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