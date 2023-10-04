Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Van'da zabıta yaka kamerası kullanacak

        Van'da zabıta ekipleri yaka kamerası kullanacak

        Van'da zabıta ekipleri, denetim ve uygulamalarda görüntü ve ses kaydı yapan yaka kameraları kullanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 19:09 Güncelleme: 04.10.2023 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da zabıta yaka kamerası kullanacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Van Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve kentteki düzeni sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren zabıta ekiplerine yönelik yeni bir uygulamaya imza attı.

        Kent genelinde yapılan denetim ve uygulamaların daha şeffaf yürütülmesi ve olası ihlallerin önüne geçmek amacıyla zabıta personeli, ses ve görüntü kaydı yapabilen yaka kameralarını kullanmaya başladı.

        PERSONEL EĞİTİM VERİLDİ

        Uygulama kapsamında zabıta personeline, yaka kameralarının kullanımı ve teknik özellikleri konusunda eğitim verildi.

        Eğitimin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Zabıta Daire Başkanı Yusuf Coşar tarafından personele yaka kameraları teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #van haberleri
        #haberler
        #zabıta
        #yaka kamerası
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu