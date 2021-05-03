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HaberlerGündem3. SayfaVan'daki tekne faciasında 5 tahliye - Haberler
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Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında 5 tahliye

Van Gölü'nde, geçen yıl 27 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciası ile ilgili 6'sı tutuklu 12 sanığın yargılanmasına 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. İkinci duruşmada 6 tutuklu sanıktan 5'i tahliye edilirken, Medeni Akbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Van'daki tekne faciasında 5 tahliye - Haberler
Van'daki tekne faciasında 5 tahliye
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DHA

Gevaş ilçesinde geçen yıl 27 Haziran saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü´ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı.

DHA'nın haberine göre, alabora olan tekneden yüzerek, kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş´ın verdiği bilgiler doğrultusunda, Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.

Olayın ardından 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta, gölün 107 metre derinliği olarak tespit edildi. Ekiplerin ROV cihazıyla tespit edip, görüntülediği teknedeki 61 kaçak göçmenin cesedi, kancalama yöntemi ile gölden çıkarıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı´nın başlattığı soruşturma, 145 günde tamamlandı. Olayla ilgili 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında 'nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçlarından iddianame hazırlandı. 43 sayfalık iddianame, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 12 kişi hakkında 38'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı. Hazırlanan iddianamede, teknedeki yolcu sayısının tespit edilemediği fakat 100'ün üzerinde yolcu bulunduğu belirtildi. Ayrıca tekne kaptanlarından Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş'ın ise şu ana kadar ölü ya da sağ olarak bulunamadığı bilgileri kaydedildi. Bu nedenle tekne kaptanlarından Servet Akbaş da şüpheli olarak davada yer aldı. Ayrıca Akbaş'ın yaşama ihtimali olduğu değerlendirildiğinden başsavcılığın talebi üzerine Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

5 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ikinci duruşmasında, teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş'ın dışındaki 6'sı tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti bugün görülen duruşmada, dosyadaki mevcut delil durumu ve sanıkların tutuklukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 5 kişiyi tahliye ederken, yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Temmuz tarihine erteledi.

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