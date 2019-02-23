Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı'nca; İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak 22 Şubat günü PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik Van-Başkale merkezli Manisa, İstanbul ve Bursa’da operasyon düzenlendi.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

İHA'da yer alan habere göre operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.