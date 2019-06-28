Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, Van İl Emniyet Müdürlüğü, Van’da 5 ayrı evden 2 milyon liralık ziynet ve paranın çalınması için özel bir ekip oluşturdu.

HEP EN ÜST KAT DAİRELERİ SOYMUŞ

Hırsızın özellikle binaların en üst katındaki daireleri soyduğu tespit edildi. Yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesinin ardından hırsızın binaların çatısına çıktığı, daha sonra havalandırma boşluğu veya çatıdan aşağı sarkarak üst kat evlere girdiği belirlendi.

KILIKTAN KILIĞA GİRMİŞ

Hırsızın her olay için ayrı kıyafet ve peruk taktığı tespit edildi. Bazı hırsızlık sırasında 112 görevlisi kıyafeti giydiği bazı hırsızlık sırasında da kargo çalışanı kıyafeti giydiği tespit edildi.

CEZAEVİ FİRARİSİ OLAN HIRSIZ YAKALANDI

Yapılan uzun takiplerin ardından hırsızın cezaevi firarisi, ‘hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, uyuşturucu ticareti yapma, yağma, tutuklu ve hükümlünün kaçması, resmi belgede sahtecilik” gibi suçlardan 15 yıl 10 gün hapis 10 bin TL’de adli para cezası bulunan U.K. olduğu belirlendi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDI

Van polisi hırsız U.K.’nın İpekyolu İlçesi’nde bir akaryakıt istasyonunda olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda U.K. gözaltına alındı.

PERUK, SİLAH VE KIYAFETLER BULUNDU

Gözaltına alınan hırsızlık zanlısı U.K.’nın üst ve ev aramasında 3 adet ruhsatsız tabanca, peruk, 112 personeline ait kıyafet, kargo personeline ait kıyafet, 2 sahte kimlik ve evlerden çaldığı bazı malzemeler ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.