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        Haberler Gündem Güncel Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e soruşturma | Son dakika haberleri

        Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e soruşturma

        Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, Özgür Suriye Ordusu'nu 'terörist' olarak nitelediği ve Beşar Esad rejimini övücü sözler sarf ettiği gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 17:32 Güncelleme: 08.12.2024 - 17:32
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        Doğu Perinçek hakkında soruşturma
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında soruşturma başlattı.

        DHA'nın haberine göre Perinçek hakkında bir televizyon kanalının dün gerçekleştirdiği canlı yayınında devletin genel milli güvenlik politikasına aykırı şekilde, Suriye'de faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusu'nu 'terörist' olarak nitelediği ve Beşar Esad rejimini övücü sözler sarf ettiği gerekçesiyle resen soruşturma başlattı.

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        #haberler
        #Doğu Perinçek
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