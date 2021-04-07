Vatani görevini yeni tamamlamıştı, kazada öldü

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep yolu Birecik Köprüsü'nde meydana geldi. Salim Şahin yönetimindeki 60 BD 901 plakalı yolcu otobüsü, Mehmet Karacan'ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, demir bariyerlerin arasında sıkışan Karaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerdi.
DHA'nın haberine göre; vatani görevini yeni tamamladığı öğrenilen Mehmet Karacan'ın ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğularak, sinir krizi geçirdi.
Kazaya karışan yolcu otobüsünün sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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