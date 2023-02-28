RABİA SOYTÜRK SEVGİLİSİ VAR MI?

Bir dönem adı rapçi Sefo ile aşk dedikodularına karışan Rabia Soytürk, bu iddiaları yalanlayarak Sefo ile yakın arkadaş olduğunu söylemişti. Son olarak Mustafa Mert Koç ile ayrılan ünlü oyuncunun şimdilerde bilinen bir ilişkisi yoktur.