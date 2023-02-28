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Veda Mektubu’nun Aslı’sı Rabia Soytürk kimdir, kaç yaşında? Rabia Soytürk hangi dizilerde oynadı?

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan ve başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bennu Yıldırımlar, Emre Kıvılcım gibi isimlerin yer aldığı Veda Mektubu adlı dizide Aslı karakterini canlandıran oyuncu Rabia Soytürk'ün hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında araştırılan, "Veda Mektubu’nun Aslı’sı Rabia Soytürk kimdir, kaç yaşında? Rabia Soytürk hangi dizilerde oynadı?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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  • Veda Mektubu’nun Aslı’sı Rabia Soytürk kimdir, kaç yaşında? Rabia Soytürk hangi dizilerde oynadı?

    Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Veda Mektubu adlı dizide Aslı karakterini canlandıracak olan Rabia Soytürk hakkında sosyal medya kullanıcıları araştırma yapıyor. Peki, Veda Mektubu’nun Aslı’sı Rabia Soytürk kimdir, kaç yaşında? Rabia Soytürk hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
  • Veda Mektubu’nun Aslı’sı Rabia Soytürk kimdir, kaç yaşında? Rabia Soytürk hangi dizilerde oynadı?

    RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

    11 Mart 1996 doğumlu olan Rabia Öztürk hemşirelik mezunudur. Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi alan ünlü güzel Şahsiyet adlı dizide Süveyda karakterini canlandırarak kendini ekranlara tanıtmıştır. Gülperi dizisinde gösterdiği başarılı performans sayesinde ise kariyerinde büyük bir adım atmıştır. 
  • Veda Mektubu’nun Aslı’sı Rabia Soytürk kimdir, kaç yaşında? Rabia Soytürk hangi dizilerde oynadı?

    26 yaşındaki başarılı oyuncu son olarak Duy Beni adlı dizide Ekim karakterine hayat vermiştir.
  • Veda Mektubu’nun Aslı’sı Rabia Soytürk kimdir, kaç yaşında? Rabia Soytürk hangi dizilerde oynadı?

    RABİA SOYTÜRK SEVGİLİSİ VAR MI?

    Bir dönem adı rapçi Sefo ile aşk dedikodularına karışan Rabia Soytürk, bu iddiaları yalanlayarak Sefo ile yakın arkadaş olduğunu söylemişti. Son olarak Mustafa Mert Koç ile ayrılan ünlü oyuncunun şimdilerde bilinen bir ilişkisi yoktur.
  • Veda Mektubu’nun Aslı’sı Rabia Soytürk kimdir, kaç yaşında? Rabia Soytürk hangi dizilerde oynadı?

    RABİA SOYTÜRK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

    Rabia Soytürk'ün rol aldığı diziler şu şekildedir;

    Duy Beni

    Benim Adım Melek

    Alparslan: Büyük Selçuklu

    Şahsiyet

    Gülperi

    Çukurdakiler

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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