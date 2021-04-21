Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitika
ABONE OL

Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini devraldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ikiye bölünmesi ile oluşan bakanlıklardan biri olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilen Vedat Bilgin, görevi Zehra Zümrüt Selçuk'tan devraldı

Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini devraldı
İHA

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki ayrı bakanlığa dönüştürülmüştü. Kararnameye göre yeni bakanlıklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine Vedat Bilgin getirilmişti.

Gerçekleştirilen devir teslim töreni ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Bilgin’e devretti. Devir teslim töreninde konuşan ve görev süresinde özverili şekilde çalıştıklarını ve yapılan çalışmaları da anlatan Selçuk, “2018 yılında bin 603 lira olan asgari ücreti bu süreçte, yüzde 76 oranında artırarak 2 bin 825 liraya çıkarmış olduk. En önem verdiğimiz konulardan bir tanesi kayıt dışı istihdamı azaltabilmekti. Bu noktada 2002’de yüzde 52 olan kayıt dışı istihdamı önce yüzde 34’lere son olarak da yüzde 22’lere düşürdük” dedi.

Pandemi döneminde vatandaşların mağdur olmaması için birçok konuda çalışmalar yaptıklarını söyleyen Selçuk şunları kaydetti:

“Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uzatıldı. Çalışanlarımıza doğrudan yaptığımız destek böylelikle 47 milyar lirayı aşmış oldu. 3 sene boyunca 170 milyar lirayı da işverenlerimize aktarmış olduk. Sosyal güvenlik konusu bizim en önem verdiğimiz konulardan biri. Bu pandemi sürecinde vatandaşlarımızın yüzde 99’u sigortalı olması en büyük şanslarımızdan bir tanesi. Bu kapsamda biz bütün vatandaşlarımızın testlerini ücretsiz yapabiliyoruz, tedavi hizmetlerini de karşılayabiliyoruz. Bu süreçte verdiğimiz bütün hizmetlerin masrafları da 7 milyar lirayı aşmış oldu” ifadelerini kullandı.

“SON 20 YILDA TÜRKİYE BİR DEĞİŞİM YAŞIYOR"

Zehra Zümrüt Selçuk’un çok zor görevler üstlendiğini söyleyerek sözlerine başlayan Vedat Bilgin, “Türkiye zor bir ülke, pandemide daha zor bir ülke oldu. Bizim sanayi devrimini aşmamış olmamızın maliyeti çok ağır olmuştur. Bunun maliyeti nedir? Doktor maliyeti, doktor başına düşen hasta sayısı. Ülkenin istihdamı ve tarımsal yapısı. Fakat son 20 yılda Türkiye bir değişim yaşıyor. Türkiye tarımsal bir toplumdan endüstriyel bir topluma dönüyor. Ondan önceki çabalar da çok değerli ve çok önemlidir. Ama onlar çöldeki bitkilerdir. Toplum bilinçsizdi eğitimsizdi. Bu gün Covid-19 sürecince sağlık ordusunun mücadelesinin alt yapısı var. Bunun arkasında alt yapıyı kurma başarısı var. Bütün sağlık ordusu büyük bir başarı göstermiştir. Bunu her alana yaymalıyız” diye konuştu.

Türkiye’de hızlı tren projesinin yapımında başına gelen bir olayı anlatan Bilgin, hızlı treni yapma sebebinin yapılabiliyor olduğunu kanıtlamak olduğunu ifade ederek, “Türkiye hangi sektöre el atarsa o sektörde büyük patlamalar yapar. Türk ekonomisi büyük bir ekonomi ve biz bu büyümeyi sürekli hale getirmeliyiz. Bunları biz başaracak güçteyiz. Önemli mesafeler kat ettik ama daha çok yolumuz var. İki önemli aşama var büyüme ve istihdam. Türkiye bunları aşacak güçtedir. Aşılama yaş grubu olarak aşağıya iniyor yakında bu sorun çözülecektir” ifadelerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cenazeler karıştı, ikinci kez toprağa verildi
GÜNDEMCenazeler karıştı, ikinci kez toprağa verildi
Adana'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
GÜNDEMFeci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
Son dakika! İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor
GÜNDEMTHY iki ülkeye uçuşları açıyor
Feci olay! Torunuyla birlikte hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEMFeci olay! Torunuyla birlikte hayatını kaybetti
Türkiye'nin adayı Prof. Dr. Sevil Atasoy, BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyeliğine 3. kez seçildi
GÜNDEMTürk profesör üçüncü kez seçildi
Son dakika: Dilek Kaya'nın katili hakim karşısında - Haberler
GÜNDEMDilek Kaya'nın katili hakim karşısında
SON DAKİKA: Suya kapıldılar! İpek'ten sonra Ferman'dan da acı haber!
GÜNDEMİpek'ten sonra Ferman da suya kapıldı!
En güzel ve anlamlı 23 Nisan şiirleri... 2-3-4 kıta 23 Nisan şiirleri ve sözleri
GÜNDEMEn güzel 23 Nisan şiirleri..
Son Dakika: PKK'da büyük çözülme! Teslim olan terörist sayısı... - Haberler
GÜNDEMTerör örgütünde çözülme devam ediyor
Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı
GÜNDEMYunanistan tarafından geri itilen kaçak göçmenler ...