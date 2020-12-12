Velilerin ücret iadesi talebi: Okulların insafına bırakmayın

Özel okul velileri aylarıdır "Online eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutmaz, ücret iadesi gerekiyor" diye isyanda... Ücret iadesi için tüketici hakem heyetlerinden ve tüketici mahkemesinden de kararlar çıkmıştı malumunuz. Veliyi sevindiren haber ise önceki gün Çamlıca Koleji Malatya Kampüsü’nden gelmişti. Çamlıca Koleji Malatya Kampüsü, online eğitim süresinin eğitim ücretinin üçte ikisinin veliye iade edileceğini, öğretmen ve tüm personelin maaşlarının da eksiksiz ödeneceğini duyurmuştu.

Bu haberi duyururken, "Şimdi beklenen, diğer özel okulların da veliyi hakem heyetiyle, mahkemeyle uğraştırmadan Çamlıca Koleji Malatya Kampüsü’yle benzer kararlar alması" demiştim... Son iki gündür, özel okul velilerinden sayısız mesaj alıyorum, velilerin çeşitli sosyal medya mecralarında kurduğu platformları takip ediyorum. Veliler, pandemi süresince yaşadıkları zorlukları uzun uzun anlatıyor ve büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduklarını söylüyor. Ben de aylardır velilerin itirazlarını kaleme alıyorum.

Çamlıca Koleji Malatya Kampüsü’nün kararının ardından bekledikleri, istedikleri şey ise şu: "Online eğitim süresince özel okulların tam ücret alması kabul edilebilir değil. Bazı okullar hassasiyet gösterip indirim yapıyor ancak bu iş okulların insafına, inisiyatifine bırakılmamalı." Yani özel okul velileri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bu işe el koymasını bekliyor ki eylül ayında özel okullar ile bakanlık arasında görüşmeler olduğu bilgisini almıştık. Şimdi bakanlıktan beklenen bu sorunun ivedilikle çözüme kavuşturulması.