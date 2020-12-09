Pandeminin başından beri yazıyorum özel okul velilerinin isyanını… Malum geçen eğitim/öğretim yılında öğrenciler 3 ay okuldan uzakta kaldılar fakat özel okullar öğrencilerinden okula gitmedikleri süre için de paralarını aldı.

Eğitim parasını geçtim öğrencinin binmediği servisin, yemediği yemeğin parası bile veliden alındı. Haftalar süren tartışmaların ardından servis ve yemek paraları iade edilecek dendi fakat biliyorum ki hâlâ yemek ve servis paralarını veliye iade etmeyen okullar var.

Üstelik şimdi tüm okullar yeniden online eğitime geçti ve yemek-servis parası krizi yeniden patlak verdi. Eylülde birçok özel okul veliden yemek ve servis parasını peşin aldı. Şimdi o paralar ne olacak, veli ne zaman iade alacak muamma.

Yemek ve servis paralarıyla ilgili sıkıntı bir yana, velinin asıl talebi eğitim ücretinde indirim yapılması. Zira uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağı aşikâr. Veliler de aylardır bunu söylüyor ve okulların online eğitim yaptığı sürede para iadesi yapmasını istiyor.

Türkiye’nin her yerindeki özel okul velilerinden mesajlar alıyorum. Hepsinin söylediği şey şu: ‘Okul bize sözleşmemizde vadettiği hizmeti veremiyor. Öğretmen ve diğer çalışanlar için kısa çalışma ödeneğinden destek de alıyorlar. Öğrenciler aylardır okulda değil, elektrik, su, doğalgaz vs. giderleri yok. Peki veli niye hiç düşünülmüyor? Veliler pandemiden etkilenmedi mi? Biraz da özel okullar elini taşın altına koysun.’

Hatırlarsanız eylülde özel okullardaki KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldü. Ancak bu indirimi devlet yaptı, özel okulların yaptığı bir indirim yok ortada ki bu yılın başında sözde online eğitimin sürmesi halinde indirim yapılacağı konuşulmuştu.

Pandeminin ekonomiye etkisi çok büyük ve özel okullar sanki ülke böylesine zor bir süreçten geçmiyormuş gibi fiyat politikasına aynen devam ediyor.

Tabii arada velinin yaşadığı zorluğu dikkate alan okullar da var. Örneğin Çamlıca Koleji Malatya Kampüsü bir karar aldı ve online eğitim süresinin eğitim ücretinin üçte ikisinin veliye iade edileceğini duyurdu.

Malum online eğitim sürecindeki para iadesi için tüketici hakem heyetlerinden ve tüketici mahkemesinden de karar çıkmıştı.

Şimdi beklenen, diğer özel okulların da veliyi hakem heyetiyle, mahkemeyle uğraştırmadan Çamlıca Koleji Malatya Kampüsü’yle benzer kararlar alması.

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