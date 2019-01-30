Boeing 777 tipi Rus yolcu uçağının dün Karakas'taki Simon Bolivar Havalimanı'na inmesinin ardından Venezuela'da sosyal medya üzerinden uçağın, Devlet Başkanı Nicholas Maduro'yu Rusya'ya sığınmacı olarak mı, yoksa ülkenin merkez bankasından bir gün önce gizlice kaçırılan 20 ton altını mı götüreceği iddiaları tartışıldı.

Rusya'da yayın yapan Novaya gazetesi uçakta iki mürettebat olduğunu ancak yolcu bulunmadığını yazdı.

South China Morning Post gazetesinin aktardığı habere göre Venezuela'da sosyal medya üzerinden başlayan tartışma ülkenin merkez bankasında eski araştırma biriminin başındaki Jose Guerra'dan geldi. Guerra, Nordwind hava yollarına ait Rus uçağının Venezuela merkez bankasından bir gün önce gizlice kaçırılan 20 ton altını Rusya'ya götürmek için havalimanında bulundurulduğunu iddia etti. Bu konuda herhangi bir kanıt sunmayan Guerra, bilgiyi eski iş arkadaşlarından aldığını söyledi. Guerra'nın iddialarına göre geçtiğimiz aydan bu yana merkez bankasında çalışanlar 20 ton altını yüklenmesi için ayırmış. 840 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen altın, ülkenin merkez bankasındaki altın rezervinin yüzde 20'sine denk geliyor.

Venezuela Maliye Bakanı Simon Zerpa ise altın kaçırma iddialarını reddederek; Simon Bolivar Havalimanı'nda bir Rus uçağının da olmadığını söyledi. Zerpa "Buraya her hafta Rus ve Türk uçaklarını indirmeye başlayacağım o zaman herkes korkacak" diye konuştu.

ABD'nin tanımadığını açıkladığı Başkan Nicholas Maduro'nun ülkenin sahip olduğu, hem Venezuela'da hem de yurtdışında bulunan 200 ton altına el koyup koymayacağı ise ülkede tartışılıyor.

Geçtiğimiz günlerde de sayıları 400'ü bulan Rus paralı askerlerin, Devlet Başkanı Maduro'nun güvenliğini sağlamak için Venezuela'ya gönderildiği iddia edilmişti.