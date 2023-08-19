Veteriner bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Veteriner bölümü iş imkânları Bölüm; evcil hayvanları, kümes hayvanlarını, büyükbaş ve küçükbaş çiftlik hayvanlarını ve suda yaşayan hayvanların üretilmesi, ıslah edilmesi ve sağlık hizmetlerinin sağlanması için öğrencileri eğiten akademik bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayvan biyolojisi hakkında detaylı bir eğitim sunmaktadır. İşte, detaylar.

Bölümü okuyacak öğrencilerin sadece hayvanları sevmesi yeterli değildir. Aynı zamanda hayvanlara karşı hoşgörülü, sabırlı ve özverili yaklaşılması ve sorumluluk sahibi olunması gereklidir. Veterinerlik bölümü hayati sorumluluğu da içinde barındırmaktadır. Veteriner bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Veteriner mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Bölüm mezunları nerede çalışır? Veteriner bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Veteriner Bölümü Nedir?

Bölüm, hayvan sağlığı ve tedavisi alanında araştırma yapıp incelemelerde bulunacak, hayvanları tedavi edecek ve bu alanda uzmanlaşacak öğrencileri eğitmektedir. Temel amaç, hayvan sağlığı ve tedavisi alanında çalışma yürütecek uzman personel açığını kapatmaktır. Veterinerlik bölümü, hayvanların yetiştirilmesi, üremesi ve ıslahı gibi konularda araştırmalar yapar. Hayvan hastalıklarına uygun tedavi metotlarını izleyerek hayvanların sağlıklı bir şekilde üremesini destekler. Aynı zamanda hayvan biyolojisi üzerine çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.

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Veteriner Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Veterinerlik bölümünü kazanan öğrenciler 5 yıllık bir eğitim görürler. Sayısal puan türü ile öğrenci alımı yapan bir bölümdür.

Veteriner Mezunları Ne İş Yapar?

Veterinerlik bölümünü okuyan öğrenciler mezun olduklarında Veteriner Hekim unvanını alırlar. Ülkemizde “hayvan doktoru” olarak da isimlendirilmektedir. Veteriner hekimler hayvan sağlığına hizmet ederler. Evcil, besi ve çiftlik hayvanlarının ve diğer hayvanların tıbbi kontrollerini yapar, hastalıklarını teşhis eder ve tedavi hizmetini yürütürler. Veteriner hekimlerin yaptıkları işler ise şunlardır:

Olası hastalıklara karşı aşılama çalışması

Hayvan barınaklarının denetimi

Hayvan kayıtlarını tutmak

Hayvanların periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılması

Tanı amaçlı hayvanlardan doku, kan ve idrar örneğinin alınması

Cerrahi müdahale uygulamak

Kuduz tarzı hastalıkları önlemek

Yaşlı ve ölümcül hastalığa sahip olan hayvanları uyutmak

Hayvan sahiplerinin bilinçlendirmek

Bilimsel araştırmalar yapmak

Kedi ve köpek kısırlaştırmak

Hayvanın doğumuna yardımcı olmak

Hayvandan insana bulaşabilecek hastalıklar hakkında halkı bilgilendirmek

Hayvanlar meydana gelen hastalıkları tedavi etmek

Obez hayvanların kilo takibini yapmak

Veteriner Mezunları İş Olanakları

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Veterinerlik fakültesinden mezun olanların sahip oldukları iş olanakları merak edilen konuların başında gelmektedir. Veteriner hekimler iş imkânları açısından farklı alternatiflere sahiptir. Veteriner hekimlerinin başlıca çalışabileceği yerler:

Büyükbaş Hayvan Çiftlikleri

Hayvan Hastaneleri

Veteriner Klinikleri

Yem Fabrikaları

Özel Şirketler

İlaç Firmaları

Gıda Kontrol Merkezleri

Kamu Kuruluşları

Veteriner Mezunları Nerede Çalışır?

Veteriner hekimleri gerekli yeterlilikleri sağlayarak akademisyenlik alanında ilerleyebilirler. Ayrıca kendi kliniklerini açarak iş hayatına atılabilirler. Bunun yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda, gıda kontrol merkezlerinde ve yem fabrikalarında çalışabilirler. Pek çok kurum ve kuruluşlarda görev alma şansına sahiptirler.

Veteriner Bölümü Dersleri

Cerrahi, dış hastalıklar ve doğum bilgisi uygulamalı olarak gösterilen üç temel dersi oluşturmaktadır. Veterinerlik bölümü dersleri fakülteler arası farklılık göstermekle birlikte temelde bu ve buna benzer yapıdadır. Veterinerlik bölümü dersleri şu şekildedir:

Anatomi

Medikal Biyoloji

Genetik

Histoloji

Biyokimya

Fizyoloji

İmmunoloji

Yem Teknolojisi

Hayvan Davranışları

Hayvan Refahı

Mikrobiyoloji

Patoloji

Viroloji

Artropodoloji

Zootekni

Dış Hastalıklar

Farmakoloji

Fizyopatoloji

Hayvan Islahı

İç Hastalıklar

Cerrahi

Doğum Bilgisi

Hayvan Hastalıkları

Klinik Anatomi

Radyoloji

Ortopedi ve Travmaloji