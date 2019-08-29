İddiaya göre, Saraycık Mahallesi'nde bulunan bir lokantanın önünde geçen Zeynel S. (30),yanında bulunan av tüfeğiyle lokantaya doğru ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

O sırada lokantanın önünde oturan Elvan Çıplak (18),Hasan (53) ve oğlu Mehmet Çalışkan (18) yaralandı.

AA'nın haberine göre ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Çalışkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Olay yerinden kaçan saldırgan jandarma ekiplerince yakalandı.