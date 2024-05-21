Vicdansızlığın böylesi: SMA'lı bebeğin yardım kumbaralarını çaldılar
Bursa'da 26 aylık SMA hastası Ravza bebek için 10 farklı yolcu minibüsüne konulan yardım kumbaraları kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Sadece kumbaraların değil Ravza'nın geleceği ve umudunun da çalındığını belirten baba Abdulkadir Akkum'un feryadı yürekleri dağladı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde minibüs şoförleri SMA tip hastası olan 26 aylık Ravza Akkum'a yardım için araçlarına kumbara koydu.
Kimliği belirsiz şüpheli gece yarısı durakta park halindeki minibüslerin camını kırarak içi para dolu kumbaraları teker teker çaldı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüle, izleyenlerin vicdanını sızlattı.
"HER ŞEYİ GÖRDÜM AMA İNSAN HAYATININ HIRSIZLIĞINI GÖRMEDİM"
Baba Abdulkadir Akkum, "Şimdiye kadar her şeyin hırsızlığını gördüm ama insan hayatının hırsızlığını görmedim" diyerek duruma isyan etti.
Akkum, "Kızım SMA Tip 1 hastası. Hastalığın tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattık. Türkiye'nin her yerinde yardım kampanyası yürütüyoruz. Bursa'da minibüsçüler kızım için araçlarına kumbaralar yerleştirdi. Kimliği belirsiz kişi tarafından kumbaralar çalındı. Bu kişilerin bulunup gereken cezayı almasını istiyorum." dedi.
"VİCDANSIZ HIRSIZ"
şoförü Recep Fidan, "Akşam paydos ettiğimizde minibüsü bıraktım. Kendini bilmez kişiler arka camları kırıyor. Bir şekilde minibüse giriyor. Biz de durakça toplandık ve SMA hastası bir çocuğa yardım edebilmek için minibüslere kumbara yerleştirdik. Yeri geliyor 1 TL ile yeri geliyor 5 TL ile yolcular para üstlerini almayarak kumbaraya atıyor. Kumbaraları da kimliği belirsiz bir kişi gelerek çalıyor. Yaklaşık 10'dan fazla kumbara çaldı. Diğer mahallelerde de minibüslere girmiş. Vicdansız hırsız. Gerçekten üzülüyor insan. Topladığımız paraları çalmış" dedi.
Kimliği belirsiz hırsızın minibüsün arka camından içeriye girdiği ve kumbaraları çaldığı anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
AİLE DAHA ÖNCE DE BİR ÇOCUKLARINI BEYİN TÜMÖRÜNDEN KAYBETMİŞ
Ravza bebek nefes borusu açık ve 7 gün 24 saat makinalarla sırtüstü bir yaşam sürüyor. Ailenin daha önce de 10 yaşındaki Muhammed isimli çocuklarını beyin tümöründen kaybettiği öğrenildi.