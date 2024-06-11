Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 11 Haziran 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan başlıkları

        11 Haziran 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan başlıkları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2024 - 17:45 Güncelleme: 11 Haziran 2024 - 17:52

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gitmesi ve CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesi gündemin birinci başlığıydı. Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüşmesi ekonomide öne çıktı. Rus lider Putin'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceği açıklandı. ABD'ye turist vizesi için başvuruda bulunma süresi 2 yılı aştı, ABD Dışişleri konuyla ilgili Habertürk'e özel açıklama yaptı. EURO 2024'e sayılı günler kalırken; A Millî Takımımız, Polonya ile oynadığı özel karşılaşmanın ardından Hutnik Varşova Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Usta oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti. İşte 11 Haziran 2024'ün öne çıkan başlıkları...

        BAKMADAN GEÇME

        Sinop'ta otomobille sağlık personelinin bulunduğu araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta otomobille sağlık personelinin bulunduğu araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Küçükçekmece'de üzerine atladığı silahlı saldırganı etkisiz hale getirdi
        Küçükçekmece'de üzerine atladığı silahlı saldırganı etkisiz hale getirdi
        Megan Thee Stallion, sahnede ağladı
        Megan Thee Stallion, sahnede ağladı
        2 genç, köpek saldırısından aracın üzerine çıkarak kurtuldu...O anlar kamerada
        2 genç, köpek saldırısından aracın üzerine çıkarak kurtuldu...O anlar kamerada