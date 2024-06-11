11 Haziran 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan başlıkları

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gitmesi ve CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesi gündemin birinci başlığıydı. Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüşmesi ekonomide öne çıktı. Rus lider Putin'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceği açıklandı. ABD'ye turist vizesi için başvuruda bulunma süresi 2 yılı aştı, ABD Dışişleri konuyla ilgili Habertürk'e özel açıklama yaptı. EURO 2024'e sayılı günler kalırken; A Millî Takımımız, Polonya ile oynadığı özel karşılaşmanın ardından Hutnik Varşova Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Usta oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti. İşte 11 Haziran 2024'ün öne çıkan başlıkları...