Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 9 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        9 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ocak 2025 - 17:00 Güncelleme: 09 Ocak 2025 - 17:03

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 9 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Şişli'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren sanık Mustafa Örün 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı

        * Bakan Yumaklı'dan pestisit açıklaması: Hasat öncesi ve sonrasındaki süreçlerin tamamında denetim yapıyoruz

        * Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor:  5 kişi hayatını kaybetti, 130 bini aşkın kişinin tahliye edildi, ünlülerin lüks evleri yandı

        * Beşiktaş'ta teknik diretktör arayışları devam ederken Başkan Serdal Adalı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için nabız yokladı

        * Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, düşerek geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılarak entübe edildi

        * İBB 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ve 432 memur olmak üzere toplam 1532 personel alacak. Başvurular 10-16 Şubat 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden alınacak

        BAKMADAN GEÇME

        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri