9 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 9 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...
* Şişli'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren sanık Mustafa Örün 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı
* Bakan Yumaklı'dan pestisit açıklaması: Hasat öncesi ve sonrasındaki süreçlerin tamamında denetim yapıyoruz
* Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor: 5 kişi hayatını kaybetti, 130 bini aşkın kişinin tahliye edildi, ünlülerin lüks evleri yandı
* Beşiktaş'ta teknik diretktör arayışları devam ederken Başkan Serdal Adalı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için nabız yokladı
* Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, düşerek geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılarak entübe edildi
* İBB 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ve 432 memur olmak üzere toplam 1532 personel alacak. Başvurular 10-16 Şubat 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden alınacak