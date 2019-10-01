Bugünün Ajandası... Haberturk.com'un gündemi... (1 Ekim 2019)

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01 Ekim 2019 Salı, 07:08:07 Güncelleme: 07:10:18

Meclis, yeni yasama yılına başlıyor. Yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak. Yasama yıl açılış resepsiyonu verilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı ile "Türkiye-Ürdün Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" imza törenine iştirak edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin kuruluşunun 70. yılı vesilesiyle düzenlenecek etkinliğe katılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları başlayacak. Galatasaray, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-German ekibiyle karşılaşacak.

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