30 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 30 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...
* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıyı baskı altına almak sorumsuzluktur. Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti adına karar verenlere ise kimse ayar veremez
* Bakan Bayraktar elektrik faturalarındaki yeni döneme ilişkin konuştu: 40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak
* ABD'nin başkenti Washington'da içinde 64 kişi olan uçak ile içinde 3 kişini bulunduğu belirtilen askeri helikopter çarpıştı. Kazada kurtulanın olmadığı değerlendiriliyor
* UEFA Avrupa Ligi'nde Play-off'u garantileyen G.Saray, maçı kazanması halinde yüksek ihtimal ilk 8'de yer alacak. F.Bahçe ve Beşiktaş da 3 puanla ayrılması halinde play-off'tan yoluna devam edecek
* 1980'li yılların ünlü oyuncusu Sevtap Parman, annesini kaybetmenin üzüntüsüyle girdiği ruhsal çöküntünün etkisiyle Alzheimer'a yakalandı
* İBB, 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin 150 tanesi için ihale yapılacak. 18 Şubat'ta yapılacak ihalede her bir plaka 29 yıl süreyle işletme hakkına sahip olacak