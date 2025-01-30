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        Anasayfa Video 30 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ocak 2025 - 17:22 Güncelleme: 30 Ocak 2025 - 17:24

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 30 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıyı baskı altına almak sorumsuzluktur. Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti adına karar verenlere ise kimse ayar veremez

        * Bakan Bayraktar elektrik faturalarındaki yeni döneme ilişkin konuştu: 40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak

        * ABD'nin başkenti Washington'da içinde 64 kişi olan uçak ile içinde 3 kişini bulunduğu belirtilen askeri helikopter çarpıştı. Kazada kurtulanın olmadığı değerlendiriliyor

        * UEFA Avrupa Ligi'nde Play-off'u garantileyen G.Saray, maçı kazanması halinde yüksek ihtimal ilk 8'de yer alacak. F.Bahçe ve Beşiktaş da 3 puanla ayrılması halinde play-off'tan yoluna devam edecek

        * 1980'li yılların ünlü oyuncusu Sevtap Parman, annesini kaybetmenin üzüntüsüyle girdiği ruhsal çöküntünün etkisiyle Alzheimer'a yakalandı

        * İBB, 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin 150 tanesi için ihale yapılacak. 18 Şubat'ta yapılacak ihalede her bir plaka 29 yıl süreyle işletme hakkına sahip olacak

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