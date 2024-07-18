Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası! Massive Attack yeniden Türkiye'de! İşte vizyondaki filmler

Bu hafta vizyona giren filmler arasında merakla beklenen film: Deadpool & Wolverine... Aksiyon filmi olarak Acımasız, dram filmi olarak Şafak Sökerken bu hfat vizyona girecek. Yem de korku filmi olarak izleyicisini bekliyor. Bu filmler bugün yani 19 Temmuz Cuma günü vizyonda girecek. Deadpool & Wolverine ise 24 Temmuz Çarşamba günü vizyona girecek. Londra'da gazetecilere yapılan 35 dakikalık ön gösterimin ardından gelen olumlu yorumlar da Deadpool & Wolverine için beklentiyi artırdı. Beyoğlu Sinemasın'nda 3 filmlik Star Wars serisi de bu hafta sonu tekrar gösterilecek. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek Yeşilçam Festivali kapsamında sevilen Yeşilçam klasikleri sinemaseverlerle buluşuyor. 19-25 Temmuz tarihleri arasında Türk sinemasına damgasını vuran, Kemal Sunal'ın klasikleşen filmlerden Kapıcılar Kralı, Şark Bülbülü ve Tokatçı vizyonda olacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 25 Temmuz'da Kapıların Dışında tiyatro oyunu da seyircisiyle buluşuyor. Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde 20 Temmuz'da Pink Martini, 25 Temmuz'da Aziza Mustafa Zadeh, 26 Temmuz'da Gipsy Kings ve Tonino Baliardo konserleri var. Massive Attack ise 23 Temmuz'da Bonus Parkorman'da bir konser verecek. ENKA Açık Hava'da 24 Temmuz'da Şakalı Akustik konseri var. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.